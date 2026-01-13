  1. Anasayfa
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Güncelleme:

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da Orhan Ak’tan boşalan teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Atila Gerin getirildi.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Orhan Ak’ın takımın başına getirilmesinin ardından ligde oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti. Orhan Ak ile yolların ayrılmasının ardından eflatun-sarılı ekip, yardımcı antrenör Atila Gerin’e emanet edildi.

Eyüpspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüzde Yardımcı Antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin, yapılan değerlendirmeler sonucunda Teknik Direktörlük görevine getirilmiştir. Futbol bilgisi, çalışma disiplini ve kulübümüze olan bağlılığıyla bugüne kadar önemli katkılar sağlayan Atila Gerin Hocamıza, yeni görevinde başarılar diliyor, hem kulübümüz hem de Atila Gerin için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

DHA

Etiketler Eyüpspor eyüpspor teknik direktör Atila Gerin
