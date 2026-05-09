Fatih Karagümrük ile Kayserispor küme düştü

Süper Lig'in 33'üncü haftasında alınan sonuçların ardından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor, bitime 1 hafta kala küme düştü.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 33. haftası, Türk futbol tarihinin en hüzünlü finallerinden birine sahne oldu.

Haftalardır süren ligde kalma savaşı, bu akşam oynanan maçların ardından sonuçlandı: Fatih Karagümrük ve Kayserispor için yolun sonu göründü.

Kayserispor'un Dramatik Vedası

Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Kayserispor, 33. hafta mücadelesinde aldığı mağlubiyetle matematiksel olarak ligde kalma şansını kaybetti.

Alanyaspor deplasmanına çıkan Kayserispor ise sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Sarı-kırmızılı camiada büyük üzüntü yaşanırken, taraftarlar maç sonunda takımlarına alkışlarla ancak hüzünle veda etti. Kayseri ekibi, gelecek sezon mücadelesine Trendyol 1. Lig'de devam edecek.

Karagümrük İstanbul'a Mahzun Dönüyor

İstanbul'un köklü ekiplerinden Fatih Karagümrük de bu akşamki sonuçların ardından Süper Lig serüvenine nokta koydu.

Karagümrük, Kocaelispor deplasmanına çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasına rağmen Gençlerbirliği'nin Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etmesiyle birlikte küme düştü.

Son haftalarda alınan kritik puan kayıpları, kırmızı-siyahlı ekibi geri dönüşü olmayan bir yola soktu. Süper Lig'e renk katan Karagümrük, önümüzdeki sezon bir alt ligden yeniden zirve mücadelesi verecek.

Puan Cetvelinde Düğüm Çözüldü

33. haftanın tamamlanmasıyla birlikte küme düşme hattındaki matematiksel hesaplar kapandı. Rakiplerinin puan kazanmasıyla aradaki farkın kapanamayacak seviyeye gelmesi, her iki temsilcimiz için de düşüşü tescilledi. Ligin geri kalan haftaları, artık üst sıralardaki şampiyonluk ve Avrupa yarışı için büyük önem taşıyacak.

Spor dünyasında şok etkisi yaratan bu gelişmelerin ardından, her iki kulüp yönetiminin de önümüzdeki günlerde yeni sezon planlaması ve radikal kararlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.