  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yurtdışı yasağıyla serbest kaldı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yurtdışı yasağıyla serbest kaldı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yurtdışı yasağıyla serbest kaldı
Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran savcılık ifadesi ve Adli Tıp'taki saç ve kan örneği vermesinin ardından yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bugün ifadesinin alınmasının ardından kan ve saç örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Kan ve saç örneği alınan Sadettin Saran daha sonra yeniden Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edilen Saran mahkeme tarafından yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

text-ad
Etiketler Fenerbahçe sadettin saran ifade yurt dışı çıkış yasağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Barzani ailesinden, İzol Aşireti'ne avukat gelin geldi, geline kilolarca altın takıldı! Barzani ailesinden, İzol Aşireti'ne avukat gelin geldi, geline kilolarca altın takıldı! Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, ağza alınmayacak küfürle Mehmet Akif Ersoy'a seslendi Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, ağza alınmayacak küfürle Mehmet Akif Ersoy'a seslendi ABD'den Suriye'de intikam operasyonu: Onlarca hedef vuruldu, taş üstünde taş bırakmadılar! ABD'den Suriye'de intikam operasyonu: Onlarca hedef vuruldu, taş üstünde taş bırakmadılar! Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı Altının gerçek bir bileni kuyumcu esnafı 2026 yılı için dudak uçuklatan tahminini açıkladı Altının gerçek bir bileni kuyumcu esnafı 2026 yılı için dudak uçuklatan tahminini açıkladı Markette dehşet: İş yeri sahibi tartıştığı 2 kişiyi vurarak öldürdü! Markette dehşet: İş yeri sahibi tartıştığı 2 kişiyi vurarak öldürdü! Zorunlu askerlik görevinde ''istediği yerde'' dönemi başlıyor! Zorunlu askerlik görevinde ''istediği yerde'' dönemi başlıyor! Kokusu, tadı yok... Uykuda yakalayan ''sessiz katil'' hortladı! Uzman isimden hayati uyarı Kokusu, tadı yok... Uykuda yakalayan ''sessiz katil'' hortladı! Uzman isimden hayati uyarı Halef: Köklerin Çağrısı'ndaki cesur sahneler olay oldu Halef: Köklerin Çağrısı'ndaki cesur sahneler olay oldu Günah adası Epstein belgeleri yayınlandı, iğrençliğin içinden yeni ünlü isimler de ortaya çıktı... Günah adası Epstein belgeleri yayınlandı, iğrençliğin içinden yeni ünlü isimler de ortaya çıktı...
Cem Küçük'ten yeni gözaltı iddiası: Saran'dan sonraki yine çok tanınan ismi işaret etti! Cem Küçük'ten yeni gözaltı iddiası: Saran'dan sonraki yine çok tanınan ismi işaret etti! Ünlü ekonomistten asgari ücret zammı için dikkat çeken tahmin Ünlü ekonomistten asgari ücret zammı için dikkat çeken tahmin YÖK Başkanı açıkladı: Bu bölümlerde kontenjanlar düşürülecek! YÖK Başkanı açıkladı: Bu bölümlerde kontenjanlar düşürülecek! Üç ayda 16 kilo birden vermeyi başaran güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Üç ayda 16 kilo birden vermeyi başaran güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Lisede taciz iddiası: Bir öğretmen gözaltında! Lisede taciz iddiası: Bir öğretmen gözaltında! İslam Memiş hem altın hem de gümüş için yeni tahminlerini açıklayarak uyardı İslam Memiş hem altın hem de gümüş için yeni tahminlerini açıklayarak uyardı Mehmet Akif Ersoy'un ana haber bültenine çıkmayan eski eşi Pınar Erbaş'tan ilk açıklama Mehmet Akif Ersoy'un ana haber bültenine çıkmayan eski eşi Pınar Erbaş'tan ilk açıklama Sokak ortasında yaşlı adama görülmemiş şiddet: Tekme tokat dövüp arkasına bakmadan gitti! Sokak ortasında yaşlı adama görülmemiş şiddet: Tekme tokat dövüp arkasına bakmadan gitti! Türkiye'nin masalsı yolculuğu Turistik Doğu Ekspresi kalkıyor... Türkiye'nin masalsı yolculuğu Turistik Doğu Ekspresi kalkıyor... Kenan Tekdağ, Ela Rumeysa Cebeci sessizliğini bozdu Kenan Tekdağ, Ela Rumeysa Cebeci sessizliğini bozdu