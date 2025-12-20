Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yurtdışı yasağıyla serbest kaldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran savcılık ifadesi ve Adli Tıp'taki saç ve kan örneği vermesinin ardından yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bugün ifadesinin alınmasının ardından kan ve saç örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.
Kan ve saç örneği alınan Sadettin Saran daha sonra yeniden Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.
Yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edilen Saran mahkeme tarafından yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
