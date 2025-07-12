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  5. Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İstanbul'a geldi

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İstanbul'a geldi

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe, Belçika ekiplerinden Gent forması giyen 23 yaşındaki Archie Brown ile anlaşmaya vardı. Brown, öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Belçika ekibi Gent'in 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ve kulübü ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması için İstanbul'a davet etti.

Öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen futbolcu, önce sağlık kontrollerinden geçecek. Brown daha sonra ise kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atacak. 23 yaşındaki futbolcunun pazartesi günü takımla birlikte Portekiz kampına gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Belçika ekiplerinden Gent forması giyen 23 yaşındaki Archie Brown ile anlaşmaya vardı. Brown, öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.

DHA

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Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Archie Brown transfer
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