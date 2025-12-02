  1. Anasayfa
Güncelleme:

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berebare kaldığı karşılaşmanın VAR konuşmalarının kayıtlarını yayımladı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı lacivertlilerin iptal edilen golünün konuşmaları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ

- VAR: Yasin duyuyor musun?
- Yasin Kol: "Söyle Ali"
- VAR: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum.
- Yasin Kol: Ne dediğini anlamadım bir dakika.
- VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin.
- Yasin Kol: Tamam.
- VAR: Son akışını da göstereceğiz.
- Yasin Kol: Gördüm.
- VAR: Bir açıdan daha göstereceğim bekle.
- Yasin Kol: Göster.
- VAR: Yavaş, temas noktasında dur.
- Yasin Kol: Tamam Ali.
- VAR: Devam edeceğim, APP'yi göstereceğim.
- Yasin Kol: Tamam.

