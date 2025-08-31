  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıkladı!
Güncelleme:

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekibin Portekiz ekibi Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile özel uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı. Hakan Safi, uçaktan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Fenerbahçeli formasını paylaşarak, "İmzayı attı, çubukluyu giydi. İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir" denildi.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

text-ad
Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe kerem aktürkoğlu transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Üniversitenin kafesinde 15 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti Üniversitenin kafesinde 15 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette skandal detaylar: Katil silahı kampüse nasıl soktu? Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette skandal detaylar: Katil silahı kampüse nasıl soktu? Popüler internet sitesinin sahibi çalışanına saksı fırlattı! Popüler internet sitesinin sahibi çalışanına saksı fırlattı! Türk sinemasının usta oyuncusu hayatını kaybetti Türk sinemasının usta oyuncusu hayatını kaybetti Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor! Bonservisi belli oldu Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor! Bonservisi belli oldu Dev bankaların 2026 yılı için altın tahminleri belli oldu Dev bankaların 2026 yılı için altın tahminleri belli oldu Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı Eşi ve çocuğunun yanında başından vurularak öldürüldü Eşi ve çocuğunun yanında başından vurularak öldürüldü Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı kaptı Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı kaptı Cepte internet hızı uçacak: 5G'ye geçiş tarihi belli oldu Cepte internet hızı uçacak: 5G'ye geçiş tarihi belli oldu
12 Dev Adam durdurulamıyor! Portekiz'e fark attık 12 Dev Adam durdurulamıyor! Portekiz'e fark attık Balıkesir Sındırgı'da 7 saat arayla 2 deprem Balıkesir Sındırgı'da 7 saat arayla 2 deprem İlahiyatçı Emine Yücel canlı yayında başörtüsünü çıkardı İlahiyatçı Emine Yücel canlı yayında başörtüsünü çıkardı Taksim'de 8 trans birey bir kişiye meydan dayağı attı Taksim'de 8 trans birey bir kişiye meydan dayağı attı Fenerbahçe'nin hoca adayları arasındaydı... Görüşmeden ilk kare geldi! Fenerbahçe'nin hoca adayları arasındaydı... Görüşmeden ilk kare geldi! Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Kadın koluna girdiği kişiyi gasbetti Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Kadın koluna girdiği kişiyi gasbetti Ev sahibi-kiracı kavgası ölümle bitti... Evi ateşe verdiler! Ev sahibi-kiracı kavgası ölümle bitti... Evi ateşe verdiler! DSÖ'den korkutan açıklama: 31 ülkede salgın büyüyor DSÖ'den korkutan açıklama: 31 ülkede salgın büyüyor MKE roket fabrikasında korkutan patlama MKE roket fabrikasında korkutan patlama