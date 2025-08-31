Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekibin Portekiz ekibi Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile özel uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı. Hakan Safi, uçaktan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Fenerbahçeli formasını paylaşarak, "İmzayı attı, çubukluyu giydi. İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir" denildi.