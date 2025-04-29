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Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Sergen Yalçın'dan dev derbi yorumu

Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Sergen Yalçın'dan dev derbi yorumu
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Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki zirve yarışı devam ediyor. Galatasaray 80 puanla liderliğini korurken, Fenerbahçe ise 75 puanla ikinci sırada. 

Sergen Yalçın, Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Kafa Sports Youtube kanalında değerlendirdi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin iç sahada oynaması itibarıyla favori olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin fikstürüne baktığım zaman Galatasaray'ı, Samsun'u, Beşiktaş'ı ve Eyüpspor'u yenememiş. İlk 5 sıradaki takımların hiçbirini yenememiş Fenerbahçe. O yüzden iç sahada oynayacağı Beşiktaş derbisine de çok rahat bir şekilde, 'Fenerbahçe kazanır maalesef diyemezsin." 

"FENERBAHÇE KAZANAMAZSA LİG BİTMİŞ OLACAK"

"Beşiktaş'ın da Kadıköy'de eskiye biraz dönersek çok ciddi galibiyetleri var. Fenerbahçe'nin ligin artık son maçlarını oynadığını söyleyebiliriz. Beşiktaş derbisini kazanmadığı zaman artık lig tamamen bitmiş olacak."

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Etiketler sergen yalçın derbi Fenerbahçe Beşiktaş süper lig
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