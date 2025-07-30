Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Milan Skriniar’ın transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldiğini duyuran Fenerbahçe görüşmeleri de KAP’a bildirdi.

Kulüpten yapılan bildiri metninde şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Milan Skriniar’ın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Paris Saint- Germain ile görüşmelere başlanmıştır”