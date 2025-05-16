Fenerbahçe olağanüstü kongreye gidiyor!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim kararı aldı. Kongrenin eylül ayında yapılması planlanıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetime tepkiler sürerken sarı-lacivertli kulüpte sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Kongrenin Eylül ayında yapılması planlanıyor.

Ali Koç geçtiğimiz günlerde istifa etmeyi doğru bulmadığını belirterek, ''İmza kampanyası var. Demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir. Bu kadar olaydan sonra bizi onur kırıcı şekilde camiamız yollamak istiyorsa bu da kaderde varmış deriz.'' ifadelerini kullanmıştı.