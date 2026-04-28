Fenerbahçe seçime gidiyor! Tarih açıklandı

  Fenerbahçe seçime gidiyor! Tarih belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, 6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını açıkladı. Seçim kararı sonrası ilk başkan adayı belli oldu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını duyurdu. Saran, aday olup olmayacağını açıklamadı ancak veda sinyali verdi. 

Sarı-lacivertli kulüpten 'Başkanımız Sadettin Saran’dan Camiamıza Mesaj' başlıklı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemizin her bir ferdine,

Kalbi bu arma için atan camiamıza,

Bugün sizlere sadece bir başkan olarak değil, bu camianın bir evladı olarak sesleniyorum.

Göreve talip olduğumuz gün, "Ne sabır ne süre" diyerek yola çıktık. Çünkü bu camianın artık beklemeye değil, ayağa kalkmaya ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Seçimin uygun olmayan tarihte gerçekleşmesine rağmen elimizi taşın altına koymaktan bir an olsun çekinmedik. Sorumluluktan kaçmadık; geri durmadık. Biz o gün, yeniden birlikte olmanın, yeniden inanmanın ve yeniden başarmanın mümkün olduğunu göstermek için buradaydık.

Göreve başladığımızda, şampiyonluk umudunun zayıfladığı bir tabloyla karşı karşıyaydık; buna rağmen uzun yıllardır süren şampiyonluk özlemini sona erdirmek, Fenerbahçemizi hak ettiği yere taşımak için ben ve yol arkadaşlarım gece gündüz çalıştık.

Bu süreçte kimseyi kırmamaya, camiamızı ayrıştıracak bir dil kullanmamaya, bir kavga ortamı yaratmamaya özellikle özen gösterdik. Ne bahanelerin arkasına sığındık ne de zorluklardan korktuk. Tek odağımız kulübümüzün başarısı oldu.

Ben, verdiğim söz üzerine; herkesin geri durduğu bir dönemde başkanlık yarışına girdim. Yine ben, verdiğim söz üzerine bugün camiamın karşısına çıkıyorum. Hepinizin yakından bildiği üzere görev süremizin henüz başında yaşanan saha dışı gelişmeler ve oluşan şartlar, o gün farklı bir değerlendirme yapmamızı mümkün kılmamıştı.

O gün nasıl ki sorumluluktan kaçmadıysak, bugün de verdiğimiz sözün arkasında duruyoruz.

Sezon boyunca bazı kararları, şampiyonluk yarışımıza zarar vermemesi adına bilinçli şekilde erteledik. Ancak gelinen noktada, bu süreci daha fazla ötelemenin doğru olmayacağı açıktır.

Bu nedenle; Camiamıza verdiğimiz söz doğrultusunda, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzun gerçekleştirileceğini camiamızın bilgisine sunuyorum.

Bu kararı, Fenerbahçemizin önünü açmak ve camiamızın önünde yeni bir sayfa açılmasına imkan tanımak adına aldım.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapıların eşit şekilde açılmadığı ve şartların herkes için aynı olmadığı bir ortamda görev yaptık. Buna rağmen odağımızı bir gün olsun kaybetmedik.

Gönlümden geçen, bu görevi camiamıza şampiyonluk mutluluğunu yaşatarak tamamlamaktı. Hedeflerimiz için her şeyi ortaya koyduk, ancak bugün itibarıyla istediğimiz noktada değiliz. Bu süreçte ortaya koyduğumuz mücadeleye ve niyete inancım tamdır.

Benim için bu kararı almak kolay olmadı. Ancak bu koltuk, kişisel tercihlerle değil; doğru zamanda doğru kararları alabilme sorumluluğuyla taşınır."

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu: Liste başında iki isim var!Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu: Liste başında iki isim var!Spor

İlk başkan adayı belli oldu

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul kararı sonrası ilk başkan adayı belli oldu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Barış Göktürk, adaylığını açıkladı. Göktürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe’yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum."

Göktürk, Ali Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış ve Fenerbahçe Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmişti.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin kanını donduran bebek cinayetinde annenin eşine ettiği son telefon ortaya çıktı
Türkiye'nin kanını donduran bebek cinayetinde annenin eşine ettiği son telefon ortaya çıktı
Türkiye'nin korkutan vahşi canlılarının bahar dansı başladı! Binlercesi aynı anda görüldü
Türkiye'nin korkutan vahşi canlılarının bahar dansı başladı! Binlercesi aynı anda görüldü
İslam Memiş, Borsa İstanbul, altın, gümüş ve Dolar tahminlerini güncelledi
İslam Memiş, Borsa İstanbul, altın, gümüş ve Dolar tahminlerini güncelledi
İstanbul'da 22 ilçeyi etkileyecek elektrik kesintisi
İstanbul'da 22 ilçeyi etkileyecek elektrik kesintisi
Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek!
Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek!
İstanbul'un burnunun dibinde endişelendiren gelişme... Binlercesi ölü olarak bulundu!
İstanbul'un burnunun dibinde endişelendiren gelişme... Binlercesi ölü olarak bulundu!
Sahte vekâletle yüzlerce milyon TL'lik gayrimenkul vurgununa suçüstü
Sahte vekâletle yüzlerce milyon TL'lik gayrimenkul vurgununa suçüstü
Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması
Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması
