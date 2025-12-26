  1. Anasayfa
  5. Fenerbahçe taraftarı Sadettin Saran'ı böyle karşıladı!

Güncelleme:

Uyuşturucu soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde taraftarların destek tezahüratlarıyla karşılandı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

erbest kalmasının ardından Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne gelen Saran, burada kendisine kendisine destek için toplanan sarı-lacivertli taraftarları selamladı ve teşekkür etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Sadettin Saran'ı adliyede de yalnız bırakmamıştı.

İHA

