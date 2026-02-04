Fenerbahçe yeni transferi Kante için kesenin ağzını açtı! İşte maliyeti...

Fenerbahçe, kadrosuna kattığı Fransız orta saha N'Golo Kante'nin maliyetini açıkladı.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, orta sahaya bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, Fransız orta saha N'Golo Kante transferinin detaylarını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 14.400.000 Euro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Euro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Euro ücret ödenecektir" denildi.

İHA