Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım'ın kararı belli oldu

Fenerbahçe'de Haziran ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gözlerin çevrildiği eski başkan Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama geldi. Adaylık iddialarına kapıyı tamamen kapatmayan Yıldırım, "İlla başkan olma derdim yok" diyerek önemli bir şart sundu.

Fenerbahçe’de yaklaşan seçimli genel kurul öncesi tansiyon yükselirken, sarı-lacivertli kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım adaylık süreciyle ilgili sessizliğini bozdu. Kamuoyunda dolaşan iddialara yanıt veren Yıldırım, stratejisini "bekle ve gör" üzerine kurduğunu net bir dille ifade etti.

"Başkanlık Derdinde Değilim, Katkı Derdindeyim"

Nefes yazarı Aytunç Erkin, tv100'de katıldığı programda, Aziz Yıldırım'ın kendisine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandığını belirtti:

"Benim illa başkan olma gibi bir derdim yok. Ancak Fenerbahçe’ye gerçek bir katkı sağlayabileceksek ve hep beraber o çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum içinde yer alabilirsek, o zaman değerlendiririz."

Kulislerdeki "Görüşme" İddialarına Yanıt

Aziz Yıldırım, adaylık için diğer isimlerle dirsek temasında olduğu yönündeki söylentileri de kesin bir dille yalanladı. Kimseyle bir görüşme yapmadığını vurgulayan Yıldırım, "Her şey bir berraklaşsın, kim aday kim değil herkesi bir görelim. Ortalık durulduğunda kapsamlı açıklamayı yapacağım" diyerek önümüzdeki günleri işaret etti.

"Her Şey Berraklaştığında Konuşacağım"

Sarı-lacivertli camiadaki belirsizliğin dağılmasını bekleyen Yıldırım’ın, özellikle mevcut yönetimin ve muhtemel adayların yol haritalarını gördükten sonra nihai kararını vermesi bekleniyor. "Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım" diyen eski başkanın, Fenerbahçe’nin geleceğine dair nasıl bir tavır alacağı kulüp üyeleri ve taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.