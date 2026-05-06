Fenerbahçe'de Başkanlık yarışına Aziz Yıldırım'ın ardından Ali Koç da giriyor!

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi taşlar yerinden oynuyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin adaylığını ilan ettiği yarışta, eski Başkan Ali Koç’un da yeniden adaylık için kolları sıvadığı öğrenildi. Anket çalışmalarına başlayan ve delegelerle temaslarını hızlandıran Koç’un hamlesi, seçim atmosferini tamamen değiştirdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde hareketlilik zirveye ulaştı.

Aziz Yıldırım’ın geri dönüş sinyali ve Hakan Safi’nin net duruşunun ardından, eski Başkan Ali Koç’un da başkanlık koltuğu için yeniden çalışmalara başladığı iddia edildi.

Sarı-lacivertli camiada gözler, kısa süre içinde yapılması planlanan büyük kongreye çevrildi.

Seçim sürecinde adaylığını resmen açıklayan eski Başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi’nin ardından, en çok merak edilen isim olan Ali Koç cephesinden de kritik haberler gelmeye başladı.

Ali Koç delegelerin nabzını tutuyor

Fenerbahçe kulislerinden sızan bilgilere göre Ali Koç, başkanlığa yeniden aday olmak için stratejik hazırlıklarına hız verdi. Koç’un özellikle delegeler üzerinde anket çalışmaları yaptırdığı ve camianın önde gelen isimleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ali Koç’un kısa süre içerisinde kararını resmen duyurması bekleniyor.

Fenerbahçe'yi kritik bir süreç bekliyor

Ali Koç’un adaylık ihtimaliyle birlikte seçim yarışının Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi arasında "üçlü bir düelloya" dönme ihtimali taraftarlar arasında heyecan yarattı. Kulübün geleceğinin şekilleneceği bu tarihi kongrede, adayların projeleri ve yönetim listeleri seçim sonucunu belirleyecek en temel unsurlar olacak.

Adaylık yarışında kim, ne dedi?

Kongre süreci yaklaşırken adayların ve potansiyel isimlerin tutumları da netleşiyor:

Aziz Yıldırım: Yeniden adaylığını açıklarken birleşme çağrısında bulundu.

Barış Göktürk: Adaylıktan çekilerek Aziz Yıldırım’ı destekleme kararı aldığını duyurdu.

Hakan Safi: Birleşme çağrısını reddederek, "Şartsız ve koşulsuz adayım. Karşımda kim olursa olsun tek başıma seçime gireceğim" diyerek kararlılığını vurguladı.

Mehmet Ali Aydınlar: Seçimli genel kurulda aday olmayacağını resmen açıkladı.

