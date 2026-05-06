Fenerbahçe'de Başkanlık yarışında bir aday daha

Fenerbahçe Kulübü'nde yaklaşan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi eski yönetici Hakan Safi, 1999 yılından bu yana kongre üyesi olduğu camianın başkanlığına "şartsız ve koşulsuz" aday olduğunu duyurdu.

"Önemli Bir Sorumluluk Üstleniyorum"

Hakan Safi, adaylık kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Fenerbahçe sevgisinin çocukluk yıllarına dayandığını vurguladı. 1999 yılından beri kulübün kongre üyesi olduğunu hatırlatan Safi, sarı-lacivertli camianın daha güçlü bir geleceğe taşınması adına bu kararı aldığını belirtti. Safi'nin açıklamasında şu ifadeler öne çıktı:

"Çocukluğumdan beri sevdalısı olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum."

Seçim sürecinde camianın beklentilerine cevap vermeyi hedefleyen Safi, adaylığını şu sözlerle resmileştirdi:

"Seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum."

Fenerbahçe'de seçim heyecanı

Hakan Safi’nin bu hamlesi, seçim atmosferinin ısınmasına neden olurken, gözler diğer muhtemel adaylara çevrildi. Seçimli olağanüstü genel kurulun yapılacağı tarih ve Safi’nin yönetim listesinde kimlerin yer alacağı, sarı-lacivertli taraftarlar ve kongre üyeleri tarafından merakla bekleniyor. Safi'nin adaylığı, kulüp içerisindeki demokratik sürecin ve vizyon yarışının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.