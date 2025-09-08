  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Güncelleme:

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Sarı-lacivertli kulüp, ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Alexander Djiku'nun, Spartak Moskova ile anlaştığı öğrenildi. 

