Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Sarı-lacivertli kulüp, ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Alexander Djiku'nun, Spartak Moskova ile anlaştığı öğrenildi.
