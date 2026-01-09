Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: İrfan Can Eğribayat Samsunspor'da!

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat, satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Samsunspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" denildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran 36 yaşındaki milli kaleci Mert Günok’u 2,5 yıllığına kadrosuna katmıştı.

İHA