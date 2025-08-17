  1. Anasayfa
Fenerbahçe'de Cenk Tosun şoku!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun şoku!
Güncelleme:

Fenerbahçe, Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Cenk Tosun’un kasık bölgesinin sağ tarafında kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

DHA

