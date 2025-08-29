Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Sarı lacivertlilerde 62 maça çıkan Mourinho, 2.02'lik ortalama elde etmişti.

Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde son olarak Benfica'ya yenilmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

Türkiye macerasında 2. sezon kısa sürdü

Kariyerinde birçok başarıya imza atan Portekizli teknik adam, 2 Haziran 2024'te Fenerbahçe için geldiği İstanbul'da coşkulu taraftar önünde kendisini sarı-lacivertli takıma bağlayan imzayı attı. Teknik direktörlük kariyerinde 10. takım olan Fenerbahçe'de ilk sezonunda 56 maça çıkarken 35 galibiyet, 9 mağlubiyet, 12 beraberlik yaşadı. Mourinho, Trendyol Süper Lig'de ise ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışını kaybederek sezonu 2. tamamladı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 36 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyete 84 puan topladı ve 2.33 puan ortalaması yakaladı. Son 12 sezonda çalıştırdığı takımlar arasında en yüksek rakama ulaşsa da şampiyonluk için yeterli olmadı.

Derbilerde galibiyet alamadı

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon ezeli rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda galibiyet alamadı. 2024-2025 sezonunda Galatasaray'a evinde mağlup olurken, deplasmanda da golsüz berabere kaldı. Beşiktaş ile oynadığı 2 müsabakada ise sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 4 derbide sadece 1 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, derbilerde 1 gol atarken, kalesinde 5 gole engel olamadı. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Oyuncu seçimlerinde istikrar sağlanamadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon değişkenlik gösteren ilk 11 eleştiri konusu oldu. Sıklıkla değişen 11'de özellikle stoper hattında 2 ve 3'lü sistemler sezon boyunca farklılık gösterdi. Ligde 17'si yabancı, 16'sı yerli olmak üzere toplam 33 oyuncuya forma şansı verdi.

Son maçına Portekiz'de çıktı

Süper Lig'i 2. tamamlayarak Devler Ligi vizesi alan Fenerbahçe, 3. eleme turunda Feyenoord'u 1-2 ve 5-2'lik skorlarla elerken play-off turuna yükseldi. Bu turda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler evinde golsüz berabere kaldı. Deplasmanda ise 1-0'lık mağlubiyet Şampiyonlar Ligi lig aşaması şansını kaybettirdi. Kanarya, Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi lig aşamasından devam edecek.



Mourinho yönetiminde Fenerbahçe 2025-2026 sezonunda 2'si Trendyol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 6 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.



Özellikle Portekiz'de alınan sonuç taraftarlar tarafından büyük eleştiriye neden olurken, alınan karar doğrultusunda ligin kalan bölümünde Mourinho ile devam edilmeyecek. Sarı-lacivertli yönetim, yeni teknik direktör konusunda yakın zamanda resmi açıklama yapacak.