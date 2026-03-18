  5. Fenerbahçe'de Levent Mercan şoku!

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Levent Mercan’ın sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Süper Lig’in 27’nci haftasında Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Levent Mercan'ın sağlık durumunu açıkladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten Levent Mercan’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir MedicanaSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” ifadeleri kullandı.

Fenerbahçe formasıyla Levent Mercan bu sezon 25 maçta süre aldı. 25 yaşındaki sol bek, bu maçlarda 5 asistle oynadı.

 

 

 

DHA

Hapiste bile para basıyor: Fenomen Simge Barankoğlu'nun aylık kazancı şoke etti
Hapiste bile para basıyor: Fenomen Simge Barankoğlu'nun aylık kazancı şoke etti
Burası Kanada değil Türkiye: Geyik sürüsü yola indi, sürücüler şaştı kaldı
Burası Kanada değil Türkiye: Geyik sürüsü yola indi, sürücüler şaştı kaldı
İstanbullular dikkat! 20 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat! 20 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
Geçen yıl bebeğini kaybeden ünlü isim hamileliğini gizlemiş... Anne oldu!
Geçen yıl bebeğini kaybeden ünlü isim hamileliğini gizlemiş... Anne oldu!
Bize Bi'şey Olmaz'da Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in cesur sahneleri olay olacak
Bize Bi'şey Olmaz'da Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in cesur sahneleri olay olacak
Hasret sona erdi! Ceylanpınar'a 15 yıl sonra ilk tren geldi
Hasret sona erdi! Ceylanpınar'a 15 yıl sonra ilk tren geldi
Bahçesi olmayan Tokatlının bulduğu yöntem görenleri şaşırtıyor
Bahçesi olmayan Tokatlının bulduğu yöntem görenleri şaşırtıyor
Atatürk denetime giderken bombardımana yakalanmış!
Atatürk denetime giderken bombardımana yakalanmış!
''Risksiz'' denilen işlem 8 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı ''Risksiz'' denilen işlem 8 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Bahçesi olmayan Tokatlının bulduğu yöntem görenleri şaşırtıyor Bahçesi olmayan Tokatlının bulduğu yöntem görenleri şaşırtıyor İran'dan İsrail'e füze yağmuru: 100'den fazla kritik nokta vuruldu! İran'dan İsrail'e füze yağmuru: 100'den fazla kritik nokta vuruldu! Bayram tatili planları yapanlar dikkat! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, yağmur ve kar bekleniyor! Bayram tatili planları yapanlar dikkat! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, yağmur ve kar bekleniyor! Öğretmen olmak için artık KPSS yetmeyecek! Maaşlı, zorunlu akademi eğitimi başlıyor Öğretmen olmak için artık KPSS yetmeyecek! Maaşlı, zorunlu akademi eğitimi başlıyor Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP lideri Özel'e yanıt: ''Yasal süreci hemen başlatıyorum'' Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP lideri Özel'e yanıt: ''Yasal süreci hemen başlatıyorum'' Seda Sayan, Ömür Gedik'e ''evin çiş kokuyordur gelemem'' dedi sosyal medya çalkalandı Seda Sayan, Ömür Gedik'e ''evin çiş kokuyordur gelemem'' dedi sosyal medya çalkalandı Mahallelinin güvenini kazanan kuyumcu, 50 milyonluk altınla sır oldu! Mahallelinin güvenini kazanan kuyumcu, 50 milyonluk altınla sır oldu! Ünlü isim kanser ile verdiği savaşı kazandığını balon uçurarak duyurdu Ünlü isim kanser ile verdiği savaşı kazandığını balon uçurarak duyurdu 10 yıllık aşkta sonunda nikah masası gözüktü; sahnelerin güzel ismi evleniyor... 10 yıllık aşkta sonunda nikah masası gözüktü; sahnelerin güzel ismi evleniyor...
Sınırda rekor: 5 milyon barajı bir kez daha aşıldı! Sınırda rekor: 5 milyon barajı bir kez daha aşıldı! Survivor'da ''yapay zeka'' dönemi başlıyor.. Survivor'un ''Joker Adayı'' belli oldu Survivor'da ''yapay zeka'' dönemi başlıyor.. Survivor'un ''Joker Adayı'' belli oldu Tuzla Piyade Okulu davasında flaş karar: İhraç edilen Teğmen TSK'ya geri dönüyor! Tuzla Piyade Okulu davasında flaş karar: İhraç edilen Teğmen TSK'ya geri dönüyor! Adalet Bakanı Gürlek mal varlığını ilan etti: 'O belgeler sahte'' dedi, tapu kayıtlarını açıkladı! Adalet Bakanı Gürlek mal varlığını ilan etti: 'O belgeler sahte'' dedi, tapu kayıtlarını açıkladı! Geçen yıl bebeğini kaybeden ünlü isim hamileliğini gizlemiş... Anne oldu! Geçen yıl bebeğini kaybeden ünlü isim hamileliğini gizlemiş... Anne oldu! Bize Bi'şey Olmaz'da Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in cesur sahneleri olay olacak Bize Bi'şey Olmaz'da Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in cesur sahneleri olay olacak Fatih Altaylı'dan ameliyat sonrası ilk açıklama: 'Tümör cezaevinde beklenmedik şekilde büyümüş'' Fatih Altaylı'dan ameliyat sonrası ilk açıklama: 'Tümör cezaevinde beklenmedik şekilde büyümüş'' AK Partili isimden CHP lideri Özel hakkında şoke eden iddia: ''Mutlak butlan telaşı'' AK Partili isimden CHP lideri Özel hakkında şoke eden iddia: ''Mutlak butlan telaşı'' 1,2 milyonluk altın vurgununda çaldıkları parayla eğlenirken yakalandılar! 1,2 milyonluk altın vurgununda çaldıkları parayla eğlenirken yakalandılar! CHP’den Adalet Bakanı Akın Gürlek için 2'nci suç duyurusu; Saat 9'u 5 geçe teslim edildi CHP’den Adalet Bakanı Akın Gürlek için 2'nci suç duyurusu; Saat 9'u 5 geçe teslim edildi