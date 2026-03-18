Fenerbahçe'de Levent Mercan şoku!
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Levent Mercan’ın sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.
Süper Lig’in 27’nci haftasında Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Levent Mercan'ın sağlık durumunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Levent Mercan’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir MedicanaSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” ifadeleri kullandı.
Fenerbahçe formasıyla Levent Mercan bu sezon 25 maçta süre aldı. 25 yaşındaki sol bek, bu maçlarda 5 asistle oynadı.
DHA
