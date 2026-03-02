Fenerbahçe’de Nelson Semedo şoku!
Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Nelson Semedo’nun sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe’nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, dün oynanan Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, MR görüntülenmesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisi başlanıldığını duyurdu.
İHA
