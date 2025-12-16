Fenerbahçe'de sakatlık depremi! İki ay forma giyemeyecek

Fenerbahçe, Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan İngiliz sol bek Archie Brown’un sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Brown’un 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 4-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde ikinci yarıda sakatlanan Archie Brown, 55. dakikada yerini Levent Mercan'a bırakmış ve maça devam edememişti.

İKİ AY SAHALARDAN UZAK

Fenerbahçe, Archie Brown'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Archie Brown’un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR’ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”

Brown, sakatlığının neden olduğu ödem nedeniyle sahalardan 2 ay boyunca uzak kalacak.