Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Yıldız futbolcu devreyi kapattı
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu. Semedo'nun 3-4 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün deplasmanda oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo’nun dün oynanan Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
Semedo'nun sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İşte Semedo'nun kaçıracağı maçlar:
İHA
