  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Yıldız futbolcu devreyi kapattı

Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Yıldız futbolcu devreyi kapattı

Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Yıldız futbolcu devreyi kapattı
Güncelleme:

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu. Semedo'nun 3-4 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün deplasmanda oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo’nun dün oynanan Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Semedo'nun sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 

İşte Semedo'nun kaçıracağı maçlar:

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu. Semedo'nun 3-4 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

İHA

text-ad
Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe sakatlık Nelson Semedo
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şehir hastanesinde skandal iddia: Çok sayıda doktor gözaltında Şehir hastanesinde skandal iddia: Çok sayıda doktor gözaltında 147 milyon TL'lik adliye soygununda yeni gözaltılar 147 milyon TL'lik adliye soygununda yeni gözaltılar Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil 22 ilde sarı alarm verildi! Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil 22 ilde sarı alarm verildi! İstanbul'da ''yıldırım'' felaketi: Çok sayıda araçta hasar var İstanbul'da ''yıldırım'' felaketi: Çok sayıda araçta hasar var 8 yıllık eşinden boşanan Asena'nın ayrılık itirafı olay oldu 8 yıllık eşinden boşanan Asena'nın ayrılık itirafı olay oldu Dayısının döverek ölüme terk ettiği çocuk 2 gün sonra bulundu Dayısının döverek ölüme terk ettiği çocuk 2 gün sonra bulundu BTP lideri Hüseyin Baş: ''Bu ülke o kadar zengin ki, tüm meseleleri çözmek 1 yılımızı almaz'' BTP lideri Hüseyin Baş: ''Bu ülke o kadar zengin ki, tüm meseleleri çözmek 1 yılımızı almaz'' Ünlü tatil cenneti cehenneme döndü: Korkunç görüntüler! Ünlü tatil cenneti cehenneme döndü: Korkunç görüntüler! İstanbul Erkek Lisesi'nde skandal iddialar: Taciz ve darp iddiaları ortalığı karıştırdı İstanbul Erkek Lisesi'nde skandal iddialar: Taciz ve darp iddiaları ortalığı karıştırdı Yeşilçam'ın efsane güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun son hali gündem oldu Yeşilçam'ın efsane güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun son hali gündem oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç takvimi belli oldu 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç takvimi belli oldu Yengesine mesaj atan kişiye pusu kurup, dehşeti yaşattı Yengesine mesaj atan kişiye pusu kurup, dehşeti yaşattı Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan ''süreç'' uyarıları Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan ''süreç'' uyarıları Türkiye nüfusu yaşlanırken... Güvenlik uzmanından çarpıcı biyolojik savaş iddiası Türkiye nüfusu yaşlanırken... Güvenlik uzmanından çarpıcı biyolojik savaş iddiası Kayseri'de bir garip olay: 3'üncü kattan çarşafla indikleri yerde mahsur kaldılar Kayseri'de bir garip olay: 3'üncü kattan çarşafla indikleri yerde mahsur kaldılar Gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı Gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı Oyuncu Açelya Akkoyun'u yıkan ölüm Oyuncu Açelya Akkoyun'u yıkan ölüm Erdoğan'ın yüzde 65 oy aldığı kentte dikkat çeken anket sonucu Erdoğan'ın yüzde 65 oy aldığı kentte dikkat çeken anket sonucu Bahçeli'ye en yakın isim Bakan Yerlikaya'yı hedef aldı Bahçeli'ye en yakın isim Bakan Yerlikaya'yı hedef aldı