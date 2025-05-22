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  5. Fenerbahçe'de sürpriz zirve: Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi

Fenerbahçe'de sürpriz zirve: Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi

Fenerbahçe'de sürpriz zirve: Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.

Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir."

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Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe ali koç Aziz yıldırım
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