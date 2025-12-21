  1. Anasayfa
  5. Fenerbahçe'de Talisca şoku!

Fenerbahçe, dün oynanan Eyüpspor maçında sakatlanan Anderson Talisca’nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig’de ilk yarıyı Eyüpspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe’de, Anderson Talisca yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edememişti. Sarı-lacivertli ekipten Brezilyalı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Anderson Talisca’nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün @MedicanaSaglik Ataşehir Hastanesi’nde MR’ı çekilmiştir. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.

 

