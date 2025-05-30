Fenerbahçe'de yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcü oyuncusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli kulübe veda ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, kulüpten ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bosnalı golcü, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Elveda deme zamanı geldi. Ayrılık asla kolay değildir; özellikle de Fenerbahçe gibi bir kulüpten... Son 2 yıldır bana aile gibi hissettiren herkese teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım, hocamız, personel, kulüp ve her gün perde arkasında yorumladan çalışan tüm insanlara...

Bizi her zaman büyük bir tutkuyla destekleyen herkese özel bir teşekkür etmek istiyorum. Sizler Fenerbahçe'nin gerçek kalbisiniz ve sizi her zaman yüreğimde taşıyacağım. Her gün antrenmanda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaptım. Hayalini kurduğunuz kupaları kazanmak için yeterli değildi ancak Fenerbahçe gibi tarihi ve onurlu bir formayı giymekten daha fazla gurur duyamazdım."

FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, 2 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko'ya veda etti.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan veda paylaşımı şu şekilde:

"Bazı oyuncular gol atar.

Bazıları pazubandını takar.

Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı.

Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın."