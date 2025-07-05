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Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin'in ''doping'' iddiaları için jet açıklama

Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin'in ''doping'' iddiaları için jet açıklama
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Fenerbahçe, eski oyuncusu Allan Saint-Maximin'in bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı "bana doping yapmaya kalktılar" açıklamalara cevap verdi.

Fenerbahçe'de geçen sezon forma giyen Allan Saint-Maximin, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar" ifadelerini kullanmıştı.

Maximin'in bu iddiası spor gündemine bomba gibi düşerken Fenerbahçe'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

 

İHA

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Etiketler Fenerbahçe Allan Saint-Maximin Maximin Fenerbahçe
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