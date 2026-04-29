Fenerbahçe'den Başakşehir maçında taraftarına derbi özrü: Bu biletler ücretsiz olacak!

Geçtiğimiz hafta Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe, bu hafta Kadıköy'de oynanacak olan Başakşehir maçının biletlerini genç taraftarları için ücretsiz yaptı.

Süper Lig’in 32. haftasında şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Fenerbahçe, sahasında ağırlayacağı RAMS Başakşehir maçı öncesi tribünleri doldurmak için düğmeye bastı.

Kulüpten yapılan duyuruya göre, bu önemli karşılaşmada 18 yaş altı taraftarlar bilet ücreti ödemeyecek.

Trendyol Süper Lig’de 2025/26 sezonunun final haftalarına girilirken, Fenerbahçe taraftar desteğini arkasına almak istiyor. 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Chobani Stadyumu’nda oynanacak Başakşehir mücadelesi öncesinde, sarı-lacivertli kulüp genç taraftarlarına özel bir ayrıcalık tanındığını bildirdi.

"Geleceğin Taraftarlarına Kapılarımız Açık"

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada, stadyum atmosferini genç nesillere aşılamak ve takıma itici güç sağlamak amacıyla şu ifadelere yer verildi:

“Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, 18 yaş altı taraftarlarımıza yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır.”

Maç Bilgileri ve Başvuru Detayları

Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir arasındaki bu önemli randevu, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, stadı tamamen doldurarak Başakşehir karşısında 3 puanı hedefliyor. Ücretsiz bilet tanımlamasının Passolig sistemi üzerinden belirli kontenjan dahilinde yapılması beklenirken, taraftarların kulübün bilet satış platformlarını takip etmesi öneriliyor.