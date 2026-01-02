  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıran transfer; 2026'nın ilk transfer imzası atıldı!

Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıran transfer; 2026'nın ilk transfer imzası atıldı

Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıran transfer; 2026'nın ilk transfer imzası atıldı
Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'te ara transfer döneminin ilk transferini Fenerbahçe yaptı. Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızı 25 yaşındaki Hollandalı Anthony Musaba'yla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig'te lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde şampiyonluk takibini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer hızlı girdi.

Fenerbahçe, Samsunspor formasıyla bu sezon dikkat çeken bir performans kaydeden, Trendyol Süper Lig'de ligin ilk yarısının en çok dripling yapan ve adam geçen oyuncuların başında gelen Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı transfer etti.

Samsunspor'un Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın adı Fenerbahçe ile anılırken, Musaba transferi Samsunspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmişti.

Musaba'nın habersizce Samsunspor'da antrenmanlara katılmaması Kırmızı-Beyazlı yönetimi kızdırmış, Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunduğu öne sürülen Anthony Musaba hakkında antrenmana gelmediği ve maç kadrosuna dahil olmadığı için FIFA talimatları gereği disiplin süreci başlatmıştı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis de Musaba’nın antrenmanlara katılmaması konusunda futbolcunun son dönemde hem kalp olarak hem de kafasının Samsunspor’da olmadığından performansının düştüğünü söylemişti.

Samsunspor Anthony Musaba'yı sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'den transfer etmişti.

Musaba, Samsunspor forması ile çıktığı 22 maçta 6 gol ve 3 asistle 9 gole doğrudan etki ederken başarılı dripling, adam geçme gibi birçok hücum istatistiğinde en önemli oyuncular arasında yer alıyor.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller
Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller
İstanbul'da kar eğlencesi faciayla bitti! Karda kayan kamyonet kar topu oynayan çocuklara çarptı
İstanbul'da kar eğlencesi faciayla bitti! Karda kayan kamyonet kar topu oynayan çocuklara çarptı
Covid salgınını bilen medyum 2026 kehanetlerini açıkladı
Covid salgınını bilen medyum 2026 kehanetlerini açıkladı
Kızılcık Şerbeti'ne veda etmişti... Güzel oyuncunun reklam kazancı olay oldu!
Kızılcık Şerbeti'ne veda etmişti... Güzel oyuncunun reklam kazancı olay oldu!
Dünyanın konuştuğu ''kıyamet kahini'' Ebo Nuh tutuklandı!
Dünyanın konuştuğu ''kıyamet kahini'' Ebo Nuh tutuklandı!
Genç kadın 5 gündür kayıp! Harita üzerinden iz çizme programıyla aranıyor
Genç kadın 5 gündür kayıp! Harita üzerinden iz çizme programıyla aranıyor
Ankara'da okulda kan donduran iddia: Otizmli öğrenciye şiddete müdür kalkanı!
Ankara'da okulda kan donduran iddia: Otizmli öğrenciye şiddete müdür kalkanı!
Rahminden miyom aldırmak isteyen güzel oyuncu doktor hatası kurbanı oldu; yeniden ameliyat olacak!
Rahminden miyom aldırmak isteyen güzel oyuncu doktor hatası kurbanı oldu; yeniden ameliyat olacak!
Etiketler Fenerbahçe Anthony Musaba samsunspor Fenerbahçe transfer "ara transfer"
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Başkent Ankara -11 ile buz kesti, Kuğulu Park dondu! Başkent Ankara -11 ile buz kesti, Kuğulu Park dondu! TCMB yeni yıla yeni bir faiz indirimiyle girdi TCMB yeni yıla yeni bir faiz indirimiyle girdi Uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlar ki... X-Ray taramasına yakalandı! Uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlar ki... X-Ray taramasına yakalandı! Bir alkollü içki grubuna 2026 yılı zammı geldi! Bir alkollü içki grubuna 2026 yılı zammı geldi! Filenin Sultanı ''çok güzeldi ama bitti'' deyip fileye veda etti! Filenin Sultanı ''çok güzeldi ama bitti'' deyip fileye veda etti! Belgeselcilere kötü haber! Efsane kanal yayın hayatına veda etti! Belgeselcilere kötü haber! Efsane kanal yayın hayatına veda etti! Rahminden miyom aldırmak isteyen güzel oyuncu doktor hatası kurbanı oldu; yeniden ameliyat olacak! Rahminden miyom aldırmak isteyen güzel oyuncu doktor hatası kurbanı oldu; yeniden ameliyat olacak! İktidardan ikinci kez kademeli af düzenlemesi: 50 bin hükümlü daha serbest kalacak! İktidardan ikinci kez kademeli af düzenlemesi: 50 bin hükümlü daha serbest kalacak! Burası ne Alaska ne de Sibirya... Karadeniz'in yemyeşil cenneti gelinliğini giydi! Burası ne Alaska ne de Sibirya... Karadeniz'in yemyeşil cenneti gelinliğini giydi! Hafta sonunun hava durumu açıklandı: Kar, güneş, lodos, fırtına birarada! Hafta sonunun hava durumu açıklandı: Kar, güneş, lodos, fırtına birarada!
Davranışlarındaki değişim tedirgin etmişti... Minik çocuğun beyninden çıkan şey şoke etti! Davranışlarındaki değişim tedirgin etmişti... Minik çocuğun beyninden çıkan şey şoke etti! Gazeteci Murat Ağırel'e çocukları üzerinden mide bulandıran tehdit! Gazeteci Murat Ağırel'e çocukları üzerinden mide bulandıran tehdit! Cezaevindeki Adnan Oktar'dan MİT'e mektup yağdırdı! Mektupların içeriği herkesi şaşırttı! Cezaevindeki Adnan Oktar'dan MİT'e mektup yağdırdı! Mektupların içeriği herkesi şaşırttı! e-Devlet'i birebir kopyalamışlar... Sakın bu tuzağa düşmeyin! e-Devlet'i birebir kopyalamışlar... Sakın bu tuzağa düşmeyin! 19 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü kavganın perde arkası ortaya çıktı 19 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü kavganın perde arkası ortaya çıktı Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü: Çok sayıda yaralı var! Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü: Çok sayıda yaralı var! Yeni yıl dev bir operasyonla başladı: Onlarca kırmızı bültenli suçlu Türkiye'de! Yeni yıl dev bir operasyonla başladı: Onlarca kırmızı bültenli suçlu Türkiye'de! Altın ve gümüş yeni yıla zirvede başladı, uluslararası finans devleri tahminlerini güncelledi! Altın ve gümüş yeni yıla zirvede başladı, uluslararası finans devleri tahminlerini güncelledi! Onlarca Afgan kaçak göçmenin çıktığı yer ''pes'' dedirtti Onlarca Afgan kaçak göçmenin çıktığı yer ''pes'' dedirtti