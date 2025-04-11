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Fenerbahçe'den yabancı bir yatırımcıya hisse satışı!

Fenerbahçe'den yabancı bir yatırımcıya hisse satışı!
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Futbol A.Ş'deki sahip olduğu hisselerinin %4,80'ni yabancı bir yatırımcıya sattığını KAP'a bildirdi. Satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı %62,27'ye geriledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yüzde 4,80'ini temsil eden 12 milyon adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirdi.

Hisse satışında pay satış fiyatı 46,10 TL olurken, bu satış işlemi sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu payların oranı yüzde 62,27'ye düştü.

Konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80'ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL'dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu payların oranı %62,27'ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

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Etiketler Fenerbahçe hisse hisse satışı fenerbahçe hissesi kap kamuoyunu aydınlatma platformu
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