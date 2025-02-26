Fenerbahçe'den yabancı hakem hamlesi

Fenerbahçe, ligde kalan maçlarının yabancı hakemler tarafından yönetilmesini talep etti.

Tredyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından bazı kulüpler yabancı hakem talebinde bulundu. Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor, bazı karşılaşmalarda yabancı hakemin görev almasını talep etti.

Son olarak Fenerbahçe de ligde kalan maçlarının yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi olarak iletildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür. Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir.



Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu’na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024 - 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir.

Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

İHA