  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yeni golcüsü İstanbul'da

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yeni golcüsü İstanbul'da

Güncelleme:

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı Fransız futbolcu Sidiki Cherif, İstanbul’a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe forvet hattına takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda Fransa Ligue1 ekibi Angers forması giyen Sidiki Cherif ile anlaşma sağladı. 19 yaşındaki futbolcu transfer görüşmelerini ilerletmek üzere Paris'ten kalkan özel uçakla İstanbul'a indi. Fransız futbolcu ailesiyle birlikte pasaport kontrollerinin ardından Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden şehre giriş yaptı. Genç oyuncuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer eşlik etti.

Bir grup Fenerbahçe taraftarının tezahüratlarla karşıladığı Fransız futbolcu daha sonra havalimanında kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Sidiki Cherif, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın ve gümüşteki sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin!
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın ve gümüşteki sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi... Saatlerce sürecek, 10 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi... Saatlerce sürecek, 10 ilçe karanlığa gömülecek!
Yine yarasalardan bulaşan ölümcül virüs alarmı: Prof. Özlü Türk vatandaşlarını uyardı!
Yine yarasalardan bulaşan ölümcül virüs alarmı: Prof. Özlü Türk vatandaşlarını uyardı!
Atkıları, bereleri, eldivenleri hazırlayın! Hava buz kesecek, yağışlar geri dönüyor!
Atkıları, bereleri, eldivenleri hazırlayın! Hava buz kesecek, yağışlar geri dönüyor!
Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri... Diyarbakırlı vatandaşın onları besleme tarzı dikkat çekti!
Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri... Diyarbakırlı vatandaşın onları besleme tarzı dikkat çekti!
Bir ilimizde korkutan manzara sonrası vatandaş ''bedava yakacak'' hücumu başlattı!
Bir ilimizde korkutan manzara sonrası vatandaş ''bedava yakacak'' hücumu başlattı!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var
Yolcu otobüsü şarampole devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var
Bunlar da bisikletli magandalar... Araç sahiplerine kabusu yaşatıp, mahalleyi birbirine kattılar!
Bunlar da bisikletli magandalar... Araç sahiplerine kabusu yaşatıp, mahalleyi birbirine kattılar!
Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe transfer sidiki cherif istanbul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da aynı yerde aynı şekilde ikinci kaza: Mendirekte asılı kaldı! İstanbul'da aynı yerde aynı şekilde ikinci kaza: Mendirekte asılı kaldı! Bursa'da nefes kesen kovalamaca: Pompacı kılığına giren polis önlerini kesti Bursa'da nefes kesen kovalamaca: Pompacı kılığına giren polis önlerini kesti İstanbul-Tahran uçağı acil durum koduyla Ankara'ya iniş yaptı İstanbul-Tahran uçağı acil durum koduyla Ankara'ya iniş yaptı İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat sürecek! İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat sürecek! Çanakkale Savaşları'nda acı gerçek ortaya çıktı: Siperlerde donarak şehit oldular Çanakkale Savaşları'nda acı gerçek ortaya çıktı: Siperlerde donarak şehit oldular Taşlı, sopalı, kürekli meydan savaşı kamerada: Çok sayıda yaralı var! Taşlı, sopalı, kürekli meydan savaşı kamerada: Çok sayıda yaralı var! İzmir'de kahreden olay: Sahilde çocuk cesedi bulundu İzmir'de kahreden olay: Sahilde çocuk cesedi bulundu İstinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü! Çok sayıda araç hurdaya döndü İstinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü! Çok sayıda araç hurdaya döndü Savaşın eşiğine gelen ABD ve İran'dan peş peşe açıklama Savaşın eşiğine gelen ABD ve İran'dan peş peşe açıklama Çocukların kavgasına anneleri de katıldı; ortalık karıştı! Çocukların kavgasına anneleri de katıldı; ortalık karıştı!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var Yolcu otobüsü şarampole devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var Ege Bölgesi'nin sebze deposu son yağışlarla nefes aldı Ege Bölgesi'nin sebze deposu son yağışlarla nefes aldı 48 saat sürecek! 81 ilin tamamında sağanak ve kar yağışı bekleniyor 48 saat sürecek! 81 ilin tamamında sağanak ve kar yağışı bekleniyor