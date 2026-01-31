Fenerbahçe'nin borcu açıklandı... Fenerbahçe Statı taşınıyor mu ?

Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün borcu açıklanırken, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki stadının taşınacağına dair iddialarla ilgili resmi açıklamayı yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK) Toplantısı, Kalamış’ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'nin borcu 30 Kasım 2025 itibarıyla 27 milyar 635 milyon TL’ye yükseldiği açıklanırken Yüksek Divan Kurulu’nda konuşan Mehmet Vodina, kısa vadeli yükümlülüklerin 18,4 milyar TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 9,2 milyar TL olduğunu açıkladı.

Öte yandan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Stadyumu’nun yerinin değişmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Şekip Mosturoğlu, “Fenerbahçe Stadyumu’nun taşınması söz konusu değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü var olduğu sürece bu stat Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait olacaktır. Bu stadın yapılmasında camiamızın alın terinin, katkılarının sonuçları vardır. Biz devletten bir stat almadık. Kendimize ait olan bir stadı devlete verip inşaatı da biz yaptık. Genel kurul izin vermediği sürece bu stat ilelebet bizim olacaktır” ifadelerini kullandı.

Mosturoğlu, tüzük değişikliği hakkında ise “Tüzük değiştirilmesi veya yenileştirme çalışmaları bir önceki dönem Fethi Pekin döneminde başladı ve şu an Ali Gürbüz devam ettiriyor. Gündemimizde bir tüzük genel kurulu yoktur. Tartışmalara kanaat getirmeyin. Tüzükte yapılacak her değişikliğe karar verme hakkı genel kurula aittir” sözlerini sarf etti.

DHA