Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'den kötü haber

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen geçirdiği rahatsızlık sonrasında yoğun bakıma kaldırıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde 1994-1998 yılları arasında başkanlık koltuğuna oturan iş insanı Ali Şen’in yaşadığı Bodrum’da kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka" ifadelerini kullandı.

Ali Şen'in yoğun bakıma kaldırıldığına dair haberi ise Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, acı haberi köşe yazısında duyurdu.

Donat, 86 yaşındaki Şen'in konuşamadığını ve kimseyi tanımadığını belirtti.

Donat, Ali Şen’in çocuklarıyla yaptığı görüşme sonrasında, Şen'in şu an konuşamadığını ve kimseyi tanımakta zorlandığını belirtti. Yazısında, "Şimdi konuşamıyor ve kimseyi tanımıyor... Ne kadar acı," ifadelerini kullandı.

