Fenerbahçe'nin genç yıldızı TFF 3'üncü lige transfer oldu

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, Fenerbahçe'de forma giyen 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesirspor, Fenerbahçe'den 20 yaşındaki futbolcu Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesirspor'umuz, Fenerbahçe forması giyen 20 yaşındaki sol bek Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Ahmet'e ve Balıkesirspor'umuza hayırlı olsun" denildi.

