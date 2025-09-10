Fenerbahçe'nin genç yıldızı TFF 3'üncü lige transfer oldu
TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, Fenerbahçe'de forma giyen 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Balıkesirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Balıkesirspor'umuz, Fenerbahçe forması giyen 20 yaşındaki sol bek Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Ahmet'e ve Balıkesirspor'umuza hayırlı olsun" denildi.
