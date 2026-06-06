Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, kulübün güncel mali tablosunu paylaştı. 28 Şubat 2026 itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam borcu 26 milyar 202 milyon TL, toplam varlıkları ise 28 milyar 710 milyon TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında, kulübün güncel mali tablosu kongre üyeleri ve kamuoyuyla paylaşıldı.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin tarafından yapılan resmi sunuma göre, kulübün 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla toplam borcu 26 milyar 202 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Varlıklar 28 Milyar TL'yi Aştı

Tarihi kongrede kürsüye çıkan Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 dönemini kapsayan idari ve mali faaliyet raporlarının detaylarını aktardı.

Kulübün varlık yapısındaki değişimlere dikkat çeken Kesgin; dönen varlıklarda 642 milyon TL'lik bir azalış yaşandığını, buna karşın duran varlıklarda 3 milyar 93 milyon TL'lik bir artış gerçekleştiğini belirtti.

Bu güncellemelerin ardından Fenerbahçe'nin toplam varlıkları 28 milyar 710 milyon TL seviyesine yükseldi.

Borç Dağılımı, Dönem Kârı ve Öz Kaynaklar

Mali disiplin ve borç yapılanmasının en önemli gündem maddelerinden biri olduğu genel kurulda, kulübün yükümlülükleri de şeffaf bir biçimde tabloya yansıdı.

Hulusi Kesgin'in açıkladığı verilere göre, Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülükleri 17 milyar 205 milyon TL, uzun vadeli yükümlülükleri ise 8 milyar 997 milyon TL olarak belirlendi.

Toplam borcun 26 milyar 202 milyon TL olduğu bu zorlu finansal dönemde kulübün gelir-gider dengesine de vurgu yapıldı.

Rapora göre Fenerbahçe Spor Kulübü, ilgili dönemde 1 milyar 716 milyon TL dönem kârı elde ederken, kulübün güncel öz kaynakları 1 milyar 91 milyon TL olarak açıklandı.