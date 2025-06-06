Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü belli oldu

Fenerbahçe, Devin Özek'in futbol direktörü olarak görev alacağını açıkladı. Sarı-lacivertliler ayrıca Okan Özkan'ın ise futbol koordinatörü görevine getirildiğini duyurdu.

Fenerbahçe resmi açıklamayla Devin Özek'in Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü olarak göreve başladığını duyurdu.

Özek’in, sarı-lacivertli kulübün A takım operasyonlarını ve transfer süreçlerini yöneteceği bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Futbol A Takımı'nın daha etkin ve verimli bir yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla bir reorganizasyon çalışmasını hayata geçirmiştir. Bu kapsamda, Alman futbolunun yükselen değerlerinden biri olan ve Bayer 04 Leverkusen’in şampiyonluğa ulaştığı ve Avrupa futbolunda parladığı tarihi sezonunda önemli roller üstlenen Devin Özek, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak görevlendirilmiştir. Yedi yılı aşkın süredir kulübümüz bünyesinde farklı departmanlara değer katan ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise, Futbol Koordinatörü görevine getirilmiştir. Her iki isim de Futbol Şubesi çatısı altında birlikte çalışacaktır. Devin Özek’e, büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve yıllardır bu ailenin bir parçası olan Okan Özkan’a üstlendikleri bu yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

Devin Özek kimdir ?

Almanya doğumlu olan Devin Özek, 1995 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yaşta futbolla ilgilenmeye başlayan Özek, Almanya’nın alt liglerinde futbol oynamış, ancak 21 yaşındayken yani 2016 yılında aktif futbolculuk kariyerine son vermiştir.

Futbolu bıraktıktan sonra sektörde kalmaya karar veren Özek, 2017 yılında eski futbolcu Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer adlı şirkette scout ve futbol kariyeri yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

Burada kazandığı deneyimle dikkat çeken genç futbol adamı, 2021 yılında Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de görev aldı.

Leverkusen kariyerine scout olarak başlayan Devin Özek, daha sonra kulübün Uluslararası İlişkiler Sorumlusu olarak görev yaptı. 2022 yılında ise Bayer Leverkusen’in sportif direktörü Simon Rolfes’in yardımcılığına yükselerek yardımcı sportif direktör pozisyonuna getirildi.

Leverkusen’in 2023-2024 sezonunda Xabi Alonso ile yaşadığı Bundesliga şampiyonluğunda teknik ve idari ekibin önemli bir parçası oldu.