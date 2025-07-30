Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Chobani'nin CEO'su Ulukaya, ''Türkiyeliler'' dedi; tepkiler çığ oldu

Fenerbahçe ile Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni sırasında Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya'nın "Türkiyeliler" ifadesi büyük tepki çekti.

Fenerbahçe Kulübü ile ABD’nin ve dünyanın önde gelen gıda markalarından Chobani arasında, stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımı'nın Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın resmi imzaları atıldı. 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varıldı. Anlaşma detaylarına göre; sarı-lacivertliler 2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli için 10 milyon Euro; Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4 milyon Euro ve devam eden sezonlar için minimum 4 milyon Euro gelir elde edecek.

İmza törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Shepherd Futures Başkanı Mehmet Lütfi Kırdar, Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri ve Chobani yönetim kurulu üyeleri katılım gösterdi.

Konuşmalarına Murat Ülker’e teşekkürleriyle başlayan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, “Bugün burada tarihimizin en değerli iş birliklerinden birine imza atmak için bir aradayız. Ülker ile 2015 yılında başlayan isim anlaşmamış 2025 yılında tamamlandı. Fenerbahçe’nin birçok tarihi anma ve duygusal buluşmalarına eşlik etti Ülker. Ülkemize sunduğu çok yönlü katkılarla, Türk sporuna katkılarından dolayı Ülker’e çok Teşekkür ediyoruz” dedi.

"TÜRKİYELİLER" DEDİ, SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya açıklamasında "Değerli Fenerbahçe ailesi, medyamızın değerli mensupları ve ekran başında bizleri izleyen tüm kıymetli Fenerbahçeliler, tüm Türkiyeliler, tüm halkımız... Bu sabah evden ayrılırken eşimle bir foroğtaf çektik ve dedik ki herhalde bugünden daha güzel bir gün olamaz." ifadelerini kullandı.

Ancak Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya'nın açıklamasında kullandığı Türkiyeliler ifadesi büyük tepki çekti.

‘CHOBANİ’YE RENKLERİMİZE HOŞ GELDİNİZ DİYORUM’

Anlaşma hakkında bilgiler aktaran Burak Kızılhan, “Stadyum isim hakkı için 4 büyük ajansla çalıştık. Güçlü bir global marka arayışına girdik. Aylardır devam eden görüşmeler neticesinde dünyanın hızla büyüyen gıda markası Chobani ile anlaşmaya vardık. 5+5 sezon toplamda 10 sene ve her sezon 10 milyon Euro olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon yani toplamda 5 sene geçerli olmak üzere Avrupa forma göğüs sponsorluğu için sözleşme imzalanmıştır. Chobani’ye renklerimize hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SPONSORLUK ANLAŞMASINI İMZALADIK’

Türkiye’nin en büyük sponsorluk anlaşması olduğunu aktaran Kızılhan, “Türkiye’nin en büyük sponsorluk anlaşmasını imzaladık. Bu sponsorluk anlaşması sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu için önemli olacak. Hamdi Ulukaya sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hamdi Ulukaya sıfırdan başlayan hikayesiyle Chobani’yi en büyük markalardan birine dönüştürmüş. Global girişimlere öncülük etmişti. Bu akşam yeni stat ismimizle ilk maçımıza çıkacağız. Fenerbahçe’miz ile taraftarımız yeniden bir araya gelecek. Chobani bir dünya markasına dönüşmüş, ülkemizdeki girişimcilere destek olmuş, deprem felaketine sessiz kalmamış, mültecilere iş imkanı sağlayarak, global girişimcilere öncülük etmiştir. Tekrardan Chobani ailesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Chobani Kurucusu ve Ceo’su Hamdi Ulukaya, “Bugün sabah evden çıkarken eşimle bir fotoğraf çektik ve ‘Bugünden daha güzel bir gün olamaz’ dedik. Bu özel günü yaşamanın sevincini yaşıyorum. Burada sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir gurur. Bizi bu insanlar ikna etmeseydi biz bugün burada olmazdık. Burası halkın stadyumu, Fenerbahçe’lilerin stadyumu. Fenerbahçe duygusal bir yer. Chobani, Fenerbahçe’yi sadece tabelada desteklemeyecek, her noktada yanınızdayız. Ülkemiz için umarım önemli bir nokta olur. Fenerbahçe için de umarım güzel bir başlangıç olur. Beni çocukluğuma, Fenerbahçe’me ve ülkeme böyle getirdiğiniz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ: CHOBANİ VE ADİDAS SAYESİNDE 2 REKOR SPONSORLUĞA İMZA ATTIK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk spor tarihinin en önemli anlaşmalarından biri olduğunu belirterek, “Bugün burada Türk spor tarihinde benzeri olmayan anlaşmayı kamuoyuna resmi olarak duyurmak için buradayız. Son derece gururluyuz ve heyecanlıyız. Bir önceki sponsorumuz Murat Ülker ve Ülker grubuna şükranlarımı sunuyorum. Onlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ben Hamdi beyle ilk tanıştığımda ne yöneticiydim ne de başkandım. Bu kadar sene Türkiye’den uzak kalmış ama Fenerbahçe’den hiç uzaklaşmaması benim dikkatimi çekmişti. Bu sponsorluk anlaşması Türkiye’de bir spor kulübünün imza attığı ekonomik anlamda en büyük anlaşma. Avrupa’da en yüksek seviye de olan anlaşmalardan birisidir. Chobani ve Adidas sayesinde 2 tane rekor sponsorluğa imza attık. Hamdi Bey de söyledi bu daha başlangıç. Bu anlaşma bir vizyon ortaklığıdır. Bu anlaşma hayale verilen bir sözdür. Bugün sadece mabedimizin yeni ismini açıklamıyoruz. Fenerbahçe’nin her geçen gün büyüyen bir kulüp olduğu kararlığının altını çiziyoruz. İnanıyorum ki bu başarılı işbirliği ileride çok güzel meyveler verecektir. Fenerbahçe global bir marka olma yolunda adım adım ilerlemektedir. Türk sporunun geleceğine güven duyulan bir anlaşmadır. Fenerbahçe’mize şans getirmesine temenni ederim” dedi. Yapılan fotoğraf çekimi ve tablo hediye takdiminin ardından imza töreni sona erdi.

ÜLKER GRUBU'NDAN AÇIKLAMA: FENERBAHÇE’YE UZUN YILLARDIR SÜREGELEN DESTEĞİMİZ AYNI ŞEKİLDE SÜRECEK

Ülker Grubu yaptığı yazılı açıklama ile Fenerbahçe'ye olan desteklerini sürdüreceklerini bildirdi. Yapılan açıklama şu şekilde: "Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü, ABD merkezli gıda markası Chobani ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atarak, 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 sezon boyunca stadyum isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu yeni iş birliğiyle birlikte, stadyumun isim hakkı Chobani’ye geçerken, Ülker’in Fenerbahçe’ye uzun yıllardır süregelen desteği ise aynı şekilde sürecek. Bu kapsamda stadyumdaki panolarda Ülker reklamları yer almaya devam edecek. Ayrıca, uzun yıllardır “Halley” markasıyla Fenerbahçe Futbol Takımının forma sponsorluğunu üstlenen Ülker, yeni sezonda da desteğini sürdürecek. Ülker ayrıca, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün erkek ve kadın basketbol takımlarının maçlarını oynadığı ve 2012 yılında açılan Ataşehir'deki 15 bin kişilik çok amaçlı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na isim sponsoru olarak, Türk basketboluna katkı sağlıyor. Bilindiği gibi Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin isim sponsorluğunun Ülker'den Chobani'ye geçmesinin ardından Murat Ülker, devir teslim töreni sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Chobani İcra Kurulu Başkanı Hamdi Ulukaya ile aynı karede yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu bir devir teslim değil, nöbetteyiz hepimiz. Kadıköy’den dünyaya bir mesaj; Fenerbahçe Global" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu paylaşım sosyal medyada ve dijital mecralarda kısa sürede 50 milyonu aşkın erişim rakamına ulaştı ve özellikle Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini topladı."

Fenerbahçe Kulübü ve gıda markası Chobani ile yapılan işbirliğini anlaşmasının imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ALİ KOÇ: HAMDİ BEY ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Bir basın mensubunun Hamdi bey bir transfere sponsor olabilir mi? Sorusuna yanıt veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Hamdi bey elinden geleni yaptı. Pazarlık bile yapmadı. Transferlere gelince bugün bile bir şeyler olabilir” diye konuştu.

"NEZAKETEN BİLE CEVAP ALAMADIK"

Stat ile alakalı bilgiler aktaran Ali Koç, “Statta Şükrü Saracoğlu adı devam ediyor. Çatıda Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Üzülerek söylemek istiyorum, Atatürk Stadı için birden fazla başvurumuz oldu ve cevap verilmedi. Nezaketen bile bir cevap alamadık. Kamuda bir ay içinde cevap gelmezse bir daha başvuru yapmanız gerekiyor. Yine başvurduk ama cevap alamadık” ifadelerini kullandı.

Bankalar Birliği anlaşmasıyla ilgili gelen soruya Başkan Ali Koç, “Mali şampiyonluk yerine mali bağımsızlık demek daha doğru. Bizim ne şekilde göreve geldiğimizi sizler hatırlıyorsunuz. Geldiğimiz noktada mali bağımsızlığımızı açıklamak için ramak kaldı. Bu da bazı taraftarlarımızı tatmin etmiyor. Bizim ne şartlarda yaptığımızı, diğer kulüplerin ne şartlarda yaptığını biraz incelerlerse anlarlar. Biz doğru yoldayız. Gelirlerimizin yüzde 50’si serbest değil şu an. O şekilde de çok ciddi faizler ödedik. Bu anlaşmalar bizim için çok çok değerli. Herkesin için rahat olsun. Yaptığımız planlama çerçevesinde yapacağımız mali genel kurulda bu konularla alakalı açıklamamız olacak” yanıtını verdi.

HAMDİ ULUKAYA: "ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE"

Fenerbahçe ile pazarlık yapmadığını dile getiren Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, “Bu bir başlangıç. Biz hiçbir zaman pazarlık yapmadık. En iyi şekilde bir araya gelebilmek için görüştük. Daha önce 1 milyon dolar, özellikle deprem bölgesindeki çocuklar için birliktelik de yaptık. Senede 1 milyon Dolar Türkiye için yardım kampanyası girişimi yapacağız. Fenerbahçe, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı. Böyle bir kulüp kolay kolay bir araya gelmiyor. Ben biraz marka hastasıyım. Üç şapka takarım ve Fenerbahçe de o şapkalardan biri. Biz artık buradayız. Fenerbahçe ile Türkiye’ye geldik, henüz işimiz yok ama onu da başlatacağız. Önemli olan Fenerbahçe. Fenerbahçe’nin sponsorluk ücreti belli bir baremin üzerine çıkmıştır” ifadelerine yer verdi.

"FENERBAHÇE DUYGUSAL BİR ŞEY BENİM İÇİN"

Futbola daha yatırım yapacaklarını ifade eden Hamdi Ulukaya, “Çocukluk aşkım. Fenerbahçe duygusal bir şey benim için. Dünyada yaptığım en irrasyonel yaptığım şey bu anlaşma. Hayatımda yaptığım en güzel şey. Bu birliktelik herhalde dünyanın en güzel şeyi. Chobani olarak biz futbola çok önem veriyoruz. Dünya Kupası Amerika’da olacak. Biz Amerika’da çok bilinen bir markayız. Futbola çok büyük bir yatırımımız var. Önce Fenerbahçe” şeklinde konuştu.

Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya sözlerini şu ifadelere noktaladı:

“Ben ve Chobani, bundan sonra Türkiye’ye gelecek. Fenerbahçe bizim girişimiz. Burada çok büyük işler yapacağız. Türkiye’ye yatırım için bundan daha güzel bir zaman olamaz. Bu fırsatlar dünyanın başka bir ülkesinde yok. Son birkaç sene etrafımız problemlerle dolu. Bu ülke çok güzel potansiyelleri olan bir ülke. Bizim geleceğimiz için bunlar çok önemli. Biz de vatandaş olarak bu değerleri korumamız lazım. Chobani’nin buraya gelmesiyle beraber diğer tüm şirketleri buraya davet edeceğiz. Girişimcilik bir ekosistem ve enerjidir. Ben Amerika’ya gittiğimde 22 yaşındaydım ve İngilizce bilmiyordum. Cebimde 3 bin dolar vardı. Biz hızla büyüyen bir şirketiz. Rekorlar kıran bir şirketiz. Bütün bunlar Anadolu’nun değerleri. Bizim öz olarak kalmamız lazım. Fenerbahçe gibi markalar Avrupa’da başarılı olursa herkes Fenerbahçe den bahsedip Türkiye’den bahsederse o ekosistem kendi başına başlıyor. Ben kendi girişimimi devam ettireceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da söyledim, Chobani’nin gelmesinin ardından birçok şirketi Türkiye’ye davet edeceğiz.”





DHA