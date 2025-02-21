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Fenerbahçe'ye tribün kapatma, Galatasaray'a para cezası

Fenerbahçe'ye tribün kapatma, Galatasaray'a para cezası
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye çirkin ve kötü tezahürattan ötürü kısmi tribün kapatma cezası verdi. Galatasaray'a ise 648 bin TL para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye ceza kesti. Kurul, sarı lacivertli kulübe çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle kısmi tribün kapatma cezası verdi. 

PFDK, Galatasaray'a ise 648 bin TL para cezası verdiğini açıkladı.

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle;

"FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 16.02.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN C-D-E-F, KUZEY TRİBÜN B-E-C-D-K, MARATON ÜST TRİBÜN E-F-G-H, MARATON ALT TRİBÜN F-G-H, blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi."

"GALATASARAY A.Ş.’nin, 17.02.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 480.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi."

DHA

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray PFDK Fenerbahçe tribün kapatma cezası maraton
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