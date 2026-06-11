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Fenerhahçe'den ''teknik direktör'' iddiaları için ilk açıklama

Fenerhahçe'den ''teknik direktör'' iddiaları için ilk açıklama
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Fenerbahçe Kulübü, son günlerde medyada yer alan "yeni teknik direktörle anlaşıldı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün, Aykut Kocaman ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezonda takımı emanet edeceği teknik direktör arayışlarını sürdürürken, medyada hızla yayılan "anlaşma sağlandı" şeklindeki haberlere karşı resmi bir yalanlama metni yayınladı. Son günlerde hem çeşitli yayın organlarında hem de sosyal medya platformlarında dolaşıma giren spekülasyonlar üzerine sarı-lacivertli yönetim sessizliğini bozdu.

"Hiçbir Teknik Adam veya Ekiple Anlaşma Sağlanmadı"

Kulübün resmi iletişim kanallarından kamuoyuna duyurulan metinde, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı net bir şekilde ifade edildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tutmaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur”

 

DHA

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Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe teknik direktör Aykut Kocaman
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