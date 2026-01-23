''Futbolu bırakacağım'' demişti... Rafa Silva'nın yeni adresi belli oldu
Beşiktaş, Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın Benfica'ya transfer olduğunu duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada,
"Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva’nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.
DHA / İHA
