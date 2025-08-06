  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı
Güncelleme:

Galatasaray, Frankowski’nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e kiralandığını duyurdu.

Galatasaray, Przemysław Frankowski’nin, 1+1 yıllığına Rennes’e kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada, "2025/2026 futbol sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026/2027 futbol sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027/2028 futbol sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Profesyonel futbolcumuz Przemysław Adam Frankowski’nin, 2025/2026 futbol sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026/2027 futbol sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027/2028 futbol sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize; 2025/2026 futbol sezonu için 2.750.000 Euro, 2026/2027 futbol sezonu için 2,750,000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize ödenecek kesin transfer bedeli 5,700,000 Euro olacaktır. Ayrıca, söz konusu anlaşmada 2027/2028 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1,300,000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.

30 yaşındaki sağ bek geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'a katılırken 15 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda Polonyalı futbolcu, 1 asistlik skor katkısı üretti. 

 

DHA

text-ad
Etiketler Galatasaray Galatasaray Rennes Frankowski
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Her ay farkında olmadan 9 bin TL borçlanıyor olabilirsiniz! Her ay farkında olmadan 9 bin TL borçlanıyor olabilirsiniz! Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Bir yanda sıcaklar diğer yanda yağmur var Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Bir yanda sıcaklar diğer yanda yağmur var 56'lık Jennifer Lopez İstanbul'u yaktı geçti! 56'lık Jennifer Lopez İstanbul'u yaktı geçti! Caretta carettaların zorlu yaşam mücadelesi başladı Caretta carettaların zorlu yaşam mücadelesi başladı ''Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum'' ''Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum'' Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var 8 katlı apartman apar topar tahliye edildi 8 katlı apartman apar topar tahliye edildi Jose Mourinho canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Jose Mourinho canlı yayında gözyaşlarını tutamadı SGK mahkemelik oldu: Onbinlerce emeklinin maaşı değişebilir! SGK mahkemelik oldu: Onbinlerce emeklinin maaşı değişebilir! Ünlü yazar Diyanet'e tepki gösterip başörtüsünü çıkaracağını ilan etti Ünlü yazar Diyanet'e tepki gösterip başörtüsünü çıkaracağını ilan etti
İktidara yakınlığıyla bilinen cübbeliden ''işte sistemin gediği durum'' tepkisi geldi İktidara yakınlığıyla bilinen cübbeliden ''işte sistemin gediği durum'' tepkisi geldi Şehir eşkıyaları şehrin göbeğinde Jandarma'ya saldırdı! Şehir eşkıyaları şehrin göbeğinde Jandarma'ya saldırdı! Avrupa Konseyi'nde İmamoğlu konuşması yapan genç tutuklandı Avrupa Konseyi'nde İmamoğlu konuşması yapan genç tutuklandı Sahte diplomalı psikolog halı yıkamacı çıktığı iddia edilen isimden ilk açıklama Sahte diplomalı psikolog halı yıkamacı çıktığı iddia edilen isimden ilk açıklama Akaryakıtta zam yağmuruna mola: Bir depoda 100 TL fark ettirecek indirimcikgeliyor! Akaryakıtta zam yağmuruna mola: Bir depoda 100 TL fark ettirecek indirimcikgeliyor! İki ailenin laf atma kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var İki ailenin laf atma kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu Hırsızlık için girdiği İstanbul Metrosu'nun kuyusunda mahsur kaldı Hırsızlık için girdiği İstanbul Metrosu'nun kuyusunda mahsur kaldı MHP lideri Bahçeli, bebek katiline şiir bile göndermiş MHP lideri Bahçeli, bebek katiline şiir bile göndermiş Fatih Altaylı'dan olay olacak seçim ve Mehmet Şimşek iddiası Fatih Altaylı'dan olay olacak seçim ve Mehmet Şimşek iddiası