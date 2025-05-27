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Galatasaray duyurdu: Yunus Akgün ameliyat oldu

Galatasaray duyurdu: Yunus Akgün ameliyat oldu
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Galatasaray, Yunus Akgün'ün sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Yunus Akgün'ün sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana’da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kulüp sağlık ekibimizin tedavisine hızlıca başladığı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

 

DHA

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Etiketler Galatasaray Galatasaray menisküs ameliyat Yunus Akgün
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