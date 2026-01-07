Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali hangi statta oynanacak ?

Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor'u 4-1 yenerek adını finale yazdıran Galatasaray ile Samsunspor'u 2-0 yenerek Galatasaray'ın finaldeki rakibi olan Fenerbahçe arasında bu Cumartesi günü oynanacak olan final mücadelesi için stat değişikliği iddiaları tartışma yarattı.

Turkcell Süper Kupa finali öncesinde finalistlerden Galatasaray'ın stat değişikliğine sıcak baktığı iddiaları sonrasında diğer finalist Fenerbahçe cephesinden açıklama geldi.

Hatırlanacağı gibi 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması planlanan Fenerbahçe–Galatasaray karşılaşması öncesi, organizasyonun başka bir statta yapılabileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

Galatasaray’ın finalin farklı bir statta oynanmasına sıcak baktığı yönündeki iddialar sonrasında

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz’den açıklama geldi.

Köz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Fenerbahçe’nin stat değişikliği yönünde herhangi bir talebinin olmadığını vurgulayarak, “Maçın oynanacağı yerin değişmesi söz konusu değildir. Bu tür organizasyonlar, en az bir ay öncesinden planlanan ve tüm hazırlıkları buna göre yapılan süreçlerdir.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte sarı-lacivertli kulübün, Süper Kupa finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması konusunda net bir tutum sergilediği ortaya konmuş oldu. Gözler artık final günü sahaya çıkacak iki ezeli rakibin mücadelesine çevrildi.