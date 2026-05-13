  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray'ın kupa töreni bilet fiyatları dudak uçuklattı

Galatasaray kupa töreni bilet fiyatlarını açıkladı

Galatasaray kupa töreni bilet fiyatlarını açıkladı
Güncelleme:

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, zaferini 15 Mayıs Cuma günü Rams Park’ta taraftarıyla kutlamaya hazırlanıyor. Saat 19.05’te başlayacak dev organizasyonun bilet fiyatları belli oldu.

Şampiyon Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenecek büyük bir organizasyonla zaferini taçlandırıyor. 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 19.05’te başlayacak olan şampiyonluk kutlamaları için geri sayım başlarken, taraftarların merakla beklediği bilet detayları da paylaşıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kutlamalara katılım için farklı kategorilerde bilet seçenekleri sunuldu. Kale arkası tribün biletleri 190 TL ile en uygun seçenek olarak öne çıkarken, saha içinde futbolcularla daha yakın bir atmosferde kutlama yapmak isteyen taraftarlar için belirlenen bedel 19 bin TL oldu.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saha içi paketi alan taraftarımıza, passo firması tarafından 18.05.2026 Pazartesi günü sms/mail ile kod gönderimi yapılacaktır. Gelen kod ile GSStore.org üzerinden belirlenen ürünleri istediğiniz bedende ücretsiz olarak alabilirsiniz.

GSStore.org sitesinde kullanacağınız kod ile kampanyadan faydalanabilmek için sepetinize:

• Solo Il Gala Osimhen Box ürününden 1 adet

• Galatasaray Dominasyon Tişörtü ürününden 1 adet

eklemeniz gerekmektedir.

Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

Stat otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlarımız için, maçlık stat otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır.

Yerler numarasızdır."

BİLET FİYATLARI

SAHA İÇİ PAKETİ 19.050,00
DOĞU ALT BLOKLAR 1.905,00
BATI ALT BLOKLAR 1.905,00
DOĞU ÜST BLOKLAR 500,00
BATI ÜST BLOKLAR 500,00
KUZEY ALT BLOKLAR 190,50
GÜNEY ALT BLOKLAR 190,50
KUZEY ÜST BLOKLAR 190,50
GÜNEY ÜST BLOKLAR 190,50

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
Üç bin rakımda ''doğal şifa'' mesaisi: Kendi kendine yetişiyor 200 TL'den kapış kapış gidiyor!
Üç bin rakımda ''doğal şifa'' mesaisi: Kendi kendine yetişiyor 200 TL'den kapış kapış gidiyor!
İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi
İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi
Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi!
Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi!
Farah Zeynep Abdullah’tan korkutan paylaşım! Vücudundaki morlukları görenler şoke oldu
Farah Zeynep Abdullah’tan korkutan paylaşım! Vücudundaki morlukları görenler şoke oldu
12 yıl sonra bir ilk: Sınırdan pasaportlu geçişler başladı
12 yıl sonra bir ilk: Sınırdan pasaportlu geçişler başladı
Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor!
Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor!
İstanbul'da elektrik kesintisi: 18 ilçede binlerce hane etkilenecek
İstanbul'da elektrik kesintisi: 18 ilçede binlerce hane etkilenecek
Etiketler Galatasaray Galatasaray kupa töreni şampiyonluk kutlaması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Samsun'da sel felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı, okullar 1 gün tatil edildi! Samsun'da sel felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı, okullar 1 gün tatil edildi! Emekli maaşında ''kahreden'' hesap: En düşük emekli maaşı 50 bin TL olabilirdi! Emekli maaşında ''kahreden'' hesap: En düşük emekli maaşı 50 bin TL olabilirdi! Bir ilimizde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, gören gözlerine inanamadı! Bir ilimizde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, gören gözlerine inanamadı! Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında! Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında! Hıdırellez dileklerini dalgıçlar topladı... Vatandaşların dilekleri bir bir ifşa oldu Hıdırellez dileklerini dalgıçlar topladı... Vatandaşların dilekleri bir bir ifşa oldu DSÖ'den korkutan hantavirüs uyarısı: "Virüs kuluçkada, yeni vakalara hazır olun!'' DSÖ'den korkutan hantavirüs uyarısı: "Virüs kuluçkada, yeni vakalara hazır olun!'' Şırnak'ta duygulandıran anlar: Yolda İstiklal Marşı'nı duyunca hazır ola geçen Emre'ye büyük ödül! Şırnak'ta duygulandıran anlar: Yolda İstiklal Marşı'nı duyunca hazır ola geçen Emre'ye büyük ödül! Selin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı: Otomobiller üst üste bindi, ev ve dükkanlar balçığa gömüldü Selin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı: Otomobiller üst üste bindi, ev ve dükkanlar balçığa gömüldü Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi! Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi! Çok Güzel Hareketler 2'deki tepki çeken skeç apar topar yayından kaldırıldı! Çok Güzel Hareketler 2'deki tepki çeken skeç apar topar yayından kaldırıldı!
Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor! Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor! Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinden sonra bu gece benzine de büyük zam geliyor! Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinden sonra bu gece benzine de büyük zam geliyor! Son 23 yılın yağış rekoru kırıldı ama Van Gölü'nde çekilme sürüyor! Son 23 yılın yağış rekoru kırıldı ama Van Gölü'nde çekilme sürüyor! Pınar Deniz davet tarzıyla büyüledi: Anne olduktan sonra ilk kez bu kadar iddialı! Pınar Deniz davet tarzıyla büyüledi: Anne olduktan sonra ilk kez bu kadar iddialı! Yeni doğan bebeğini çöpe atan 20 yaşındaki kadının cezası belli oldu! Mahkemeden emsal karar! Yeni doğan bebeğini çöpe atan 20 yaşındaki kadının cezası belli oldu! Mahkemeden emsal karar! Selde can pazarı: Sürüklenen otomobilin üzerinde ölümle burun buruna geldi! Selde can pazarı: Sürüklenen otomobilin üzerinde ölümle burun buruna geldi! Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı 8 yaşındaki Fatma Dünya tıp literatürüne girdi! Boynundan çıkan kitle doktorları da şoke etti 8 yaşındaki Fatma Dünya tıp literatürüne girdi! Boynundan çıkan kitle doktorları da şoke etti Teklif Meclis'te! Şehit ailelerine çifte maaş ve onursal kimlik geliyor! Teklif Meclis'te! Şehit ailelerine çifte maaş ve onursal kimlik geliyor! AK Partili hukukçulardan CHP için ''parti kapatma'' istedi! AK Partili hukukçulardan CHP için ''parti kapatma'' istedi!