Galatasaray kupa töreni bilet fiyatlarını açıkladı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, zaferini 15 Mayıs Cuma günü Rams Park’ta taraftarıyla kutlamaya hazırlanıyor. Saat 19.05’te başlayacak dev organizasyonun bilet fiyatları belli oldu.

Şampiyon Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenecek büyük bir organizasyonla zaferini taçlandırıyor. 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 19.05’te başlayacak olan şampiyonluk kutlamaları için geri sayım başlarken, taraftarların merakla beklediği bilet detayları da paylaşıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kutlamalara katılım için farklı kategorilerde bilet seçenekleri sunuldu. Kale arkası tribün biletleri 190 TL ile en uygun seçenek olarak öne çıkarken, saha içinde futbolcularla daha yakın bir atmosferde kutlama yapmak isteyen taraftarlar için belirlenen bedel 19 bin TL oldu.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saha içi paketi alan taraftarımıza, passo firması tarafından 18.05.2026 Pazartesi günü sms/mail ile kod gönderimi yapılacaktır. Gelen kod ile GSStore.org üzerinden belirlenen ürünleri istediğiniz bedende ücretsiz olarak alabilirsiniz.

GSStore.org sitesinde kullanacağınız kod ile kampanyadan faydalanabilmek için sepetinize:

• Solo Il Gala Osimhen Box ürününden 1 adet

• Galatasaray Dominasyon Tişörtü ürününden 1 adet

eklemeniz gerekmektedir.

Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

Stat otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlarımız için, maçlık stat otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır.

Yerler numarasızdır."

BİLET FİYATLARI

SAHA İÇİ PAKETİ 19.050,00 DOĞU ALT BLOKLAR 1.905,00 BATI ALT BLOKLAR 1.905,00 DOĞU ÜST BLOKLAR 500,00 BATI ÜST BLOKLAR 500,00 KUZEY ALT BLOKLAR 190,50 GÜNEY ALT BLOKLAR 190,50 KUZEY ÜST BLOKLAR 190,50 GÜNEY ÜST BLOKLAR 190,50

