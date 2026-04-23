Galatasaray, TFF ile ipleri kopardı: Tüm ilişkilerimiz askıya alındı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ''TFF mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz bugün itibarıyla askıya alınmıştır'' açıklamasını yaptı.
Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe derbisinin hakeminin açıklanmasının ardından Başkan Dursun Özbek'in açıklaması yayımlandı. Özbek, Galatasaray ile TFF'nin mevcut yönetimi arasındaki ilişkilerin askıya alındığını duyurdu.
“Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.”— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 23, 2026
Dursun Aydın Özbek pic.twitter.com/paHd8vg6Qr
Bu Haberleri Kaçırma...
