Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık depremi

Galatasaray, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Singo ve dün akşam kırmızı kart gören Rolland Sallai, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray Kulübü, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Diz arka bölgesinde ağrı hisseden Mario Lemina'nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacak.

Victor Osimhen, tedavisinin ardından salonda çalışırken Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirdi. Yunus Akgün ise takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina’nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır. Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı. Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı" ifadelerine yer verildi.

SINGO VE SALLAI FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK

TRT Spor'un aktardığına göre,  Singo’nun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fildişili savunmacı, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Union Saint-Gilloise ve Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

Öte yandan Rolland Sallai de dün akşam 90+4. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek. 

