  5. Galatasaray'da bir devrin sonu! Eşyalarını toplayıp Milano'ya göndermiş bile!

Galatasaray'da Icardi bombası: ''Eşyalarını toplayıp Milano'ya gönderdi bile...''

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi, Galatasaray’a veda etmeye hazırlanıyor. 2026 Mayıs ayı itibarıyla Arjantinli yıldızın İstanbul’daki evinden ilk somut "ayrılık" adımı geldi. Gazeteci Serhan Türk’ün iddialarına göre Icardi, tüm özel eşyalarını kolileyip Milano’daki malikanesine gönderdi.

Galatasaray’da dört yıllık rüya sona eriyor. Sarı-kırmızılı formayla kazanılan kupalarda başrolü oynayan Mauro Icardi’nin, sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddiaları, yıldız futbolcunun evindeki hummalı çalışma ile kesinlik kazandı.

 Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonluk düğümü çözülürken, Florya’da deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Gazeteci Serhan Türk'ün aktardığı bilgilere göre, Arjantinli süper yıldız İstanbul’daki dairesinde bulunan tüm kişisel eşyalarını toplattı. Kolilere doldurulan özel eşyaların çoktan İtalya'nın Milano şehrindeki evine doğru yola çıkarıldığı öğrenildi. Bu hamle, futbol kamuoyunda "fiziksel vedanın ilk adımı" olarak yorumlandı.

A Spor canlı yayınında konuşan Serhan Türk, Icardi’nin durumunu net bir dille ifade etti: "Icardi hazırlıklarını tamamladı, her şeyini Milano'ya gönderiyor. Gelecek yıl Galatasaray ile Icardi arasında bir birliktelik olacağını kesinlikle düşünmüyorum." 30 Haziran 2026 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki forvetin, yönetimle yeni sözleşme konusunda ortak bir noktada buluşamadığı belirtiliyor.

RAMS Park’ta veda edecek

Galatasaray yönetiminin, üst üste gelen şampiyonluklarda büyük payı olan Icardi için özel bir veda töreni planladığı konuşuluyor. "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşen yıldızın, RAMS Park’taki son maçında taraftarlara gol atarak veda etmek istediği ve maça bu motivasyonla hazırlandığı gelen haberler arasında. Icardi sonrası için forvet arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen'in yanına daha genç bir alternatif ismin monte edilmesi hedefleniyor.

