Galatasaray'da iki sakatlık birden!
Galatasaray, Gabriel Sara’nın sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama, Arda Ünyay’ın ise sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edildiğini açıklandı.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi devam eden Wilfried Singo, kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı kapsamında salonda ve sahada çalıştı.
Son oynanan Fethiyespor maçında ağrı hissederek oyundan çıkan Arda Ünyay’ın sponsor hastanede yapılan tetkiklerinde sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.
Öte yandan Fethiyespor maçı öncesindeki son antrenmanda ağrı hisseden Gabriel Sara’nın da sponsor hastanede gerçekleştirilen kontrollerinde sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiği, tedavisine başlandığı kaydedildi.
