Galatasaray'da Lemina bilmecesi çözüldü

Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile yeniden anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u mağlup ederek üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasına hızlı başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile el sıkıştı.

HT Spor'un haberine göre; teknik heyetin raporu doğrultusunda masaya oturulan Gabonlu futbolcu ile 1+1 yıllık yeni bir mukavele konusunda mutabakata varıldı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, Galatasaray'da kalmaya sıcak bakması sürecin kısa sürede tamamlanmasını sağladı.

Maaşında iyileştirme yapıldı

Anlaşmanın mali detayları da netleşmeye başladı. Mevcut sözleşmesinde yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Lemina'nın maaşı, şampiyonluk primi ve performansı göz önüne alınarak 3 milyon Euro'ya yükseltildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde kulüp kanallarından yapılması bekleniyor.

32 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıktı. Lemina bu karşılaşmalarda 3 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.

